FDA США направило предупреждение Hetero Labs Выявлен сговор между Минздравом УР, ГУП УР «Фармация», ГУП УР «Аптеки Удмуртии» » На итоговой проверке Главгосстройнадзора производственные площади фармзавода в Щелково Инспекторский состав Главного управления государственного строительного надзора Московской области проводит итоговую проверку реконструкции и строительства цехов фармацевтического завода в г. Щелково, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства. «Сотрудники отдела надзора за строительством №8 Главного управления государственного строительного надзора Московской области приступили к итоговой проверке реконструкции и строительства цехов завода по производству готовых лекарственных средств, расположенного по адресу: город Щелково, улица Фабричная, дом №2», — говорится в сообщении. — В рамках проекта проведена реконструкция склада готовой продукции, построены новые производственные и складские корпуса, контрольно-пропускной пункт. Общая площадь объектов составляет 18,8 тыс. кв. метров, — сообщил начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Руслан Тагиев. Финансирование — средства инвестора. Застройщиком выступает ПАО «Валента Фармацевтика», генеральным подрядчиком — ООО «ФАРМА ГРУПП». По сообщению начальника Главного управления государственного строительного надзора Московской области Руслана Тагиева, проверка продлится до 7 сентября. Плановое завершение строительства в 3 квартале 2017 г. После ввода объекта в эксплуатацию численность персонала на заводе увеличится более чем на 600 человек. gusn.mosreg