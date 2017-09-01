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На итоговой проверке Главгосстройнадзора производственные площади фармзавода в Щелково

Инспекторский состав Главного управления государственного строительного надзора Московской области проводит итоговую проверку реконструкции и строительства цехов фармацевтического завода в г. Щелково, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«Сотрудники отдела надзора за строительством №8 Главного управления государственного строительного надзора Московской области приступили к итоговой проверке реконструкции и строительства цехов завода по производству готовых лекарственных средств, расположенного по адресу: город Щелково, улица Фабричная, дом №2», — говорится в сообщении.

— В рамках проекта проведена реконструкция склада готовой продукции, построены новые производственные и складские корпуса, контрольно-пропускной пункт. Общая площадь объектов составляет 18,8 тыс. кв. метров, — сообщил начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Руслан Тагиев.

Финансирование — средства инвестора. Застройщиком выступает ПАО «Валента Фармацевтика», генеральным подрядчиком — ООО «ФАРМА ГРУПП».

По сообщению начальника Главного управления государственного строительного надзора Московской области Руслана Тагиева, проверка продлится до 7 сентября.

Плановое завершение строительства в 3 квартале 2017 г. После ввода объекта в эксплуатацию численность персонала на заводе увеличится более чем на 600 человек.

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Сентябрь 1, 2017 | Просмотров: 29