На итоговой проверке Главгосстройнадзора производственные площади фармзавода в Щелково

Инспекторский состав Главного управления государственного строительного надзора Московской области проводит итоговую проверку реконструкции и строительства цехов фармацевтического завода в г. Щелково, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.
«Сотрудники отдела надзора за строительством №8 Главного управления государственного строительного надзора Московской области приступили к итоговой проверке реконструкции и строительства цехов завода по производству готовых лекарственных средств, расположенного по адресу: город Щелково, улица Фабричная, дом №2», — говорится в сообщении.
— В рамках проекта проведена реконструкция склада готовой продукции, построены новые производственные и складские корпуса, контрольно-пропускной пункт. Общая площадь объектов составляет 18,8 тыс. кв. метров, — сообщил начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Руслан Тагиев.
Финансирование — средства инвестора. Застройщиком выступает ПАО «Валента Фармацевтика», генеральным подрядчиком — ООО «ФАРМА ГРУПП».
По сообщению начальника Главного управления государственного строительного надзора Московской области Руслана Тагиева, проверка продлится до 7 сентября.
Плановое завершение строительства в 3 квартале 2017 г. После ввода объекта в эксплуатацию численность персонала на заводе увеличится более чем на 600 человек.