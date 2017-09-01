AstraZeneca стремится компенсировать неудачу клинического исследования

После неудачи крупного клинического исследования терапии рака легкого, информация о которой появилась в прошлом месяце, AstraZeneca попытается восстановить свою репутацию в онкологической сфере, раскрыв подробности двух ключевых клинических исследований, в которых используются другие подходы к лечению этого заболевания, сообщает агентство Reuters.

Британский фармпроизводитель уже заявил о том, что исследования PACIFIC и FLAURA достигли поставленных целей, но преимущества исследуемой терапии в полном объеме будут раскрыты 9 сентября на конгрессе Европейского общества медицинской онкологии (ESMO) в Мадриде.

Данные клинического исследования PACIFIC покажут, в какой мере инфузионный иммунотерапевтический препарат Imfinzi поможет в лечении неоперабельного рака легкого ранних стадий или неметастатической формы.

В настоящее время не существует одобренных препаратов для применения на данной стадии заболевания, и мощные данные могут открыть окно возможностей стоимостью до 1 млрд долл. или больше, хотя этот сегмент меньше, чем сегмент терапии заболевания на поздних стадиях. На этих стадиях комбинация Imfinzi с препаратом tremelimumab не продемонстрировала ожидаемой эффективности.

Результаты исследования FLAURA покажут, насколько новый препарат AstraZeneca в форме таблеток, Tagrisso, способен сдерживать развитие рака легкого у пациентов с определенной генетической мутацией. В этом случае врачам нужны доказательства того, что препарат существенно эффективнее своих предшественников, оказывающих подобное действие.

Татьяна Кублицкая

«Фармацевтический вестник»