Венчурный фонд Novartis стал самым активным среди корпоративных инвесторов

Венчурный фонд Novartis, по версии компании EP Vantage, с 2007 по 2016 г. инвестировал в 161 стартап. Это наивысший показатель среди фармацевтических компаний. При этом активность корпоративного фонда лишь ненамного уступает независимым инвесторам. Корпорации на старт На первом месте фонд New Enterprise Associates, у которого на счету 174 инвестиции, на втором – Orbimed Advisors со 164 проектами, на третьем – Novartis. Эксперты EP Vantage отмечают, что корпоративный венчурный капитал (CVC) уже давно стал важным источником капитала для биотехнологий на ранних стадиях и не показывает признаков снижения, при этом все больше и больше биофармацевтических компаний усиливают свою инвестиционную деятельность. Наиболее активные корпоративные венчурные фирмы – это, как уже упоминалось выше, Novartis, а также Glaxosmithkine SR One. Однако за последние несколько лет все чаще становится известно о проектах: Pfizer, Celgene и Roche, которые заметно активизировались,. На протяжении десяти лет Novartis и J&J были доминирующими корпоративными силами в венчурном мире. Они были одними из первых, кто занялся этим делом — J&J создал венчурный фонд JJDC в 1973 году, Glaxo – в 1985 году а Novartis – в 1996 году. В следующем десятилетии появились Lilly Ventures (2001 год) и Pfizer Venture Investments (2004 год). Несмотря на то, что Pfizer является одним из новичков, фармкомпания догоняет лидеров последние пару лет, сейчас за 10 лет на ее счету 63 проекта. То же самое касается Celgene, хотя он никогда не создавал отдельного венчурного подразделения, биотехнологический производитель в прошлом году сделал 11 инвестиций, что сделало его одним из самых плодовитых корпоративных спонсоров в 2016 году. Точки приложения Не будет сюрпризом основная цель инвестиций онкология. Разработчики лекарств от рака были поддержаны больше, чем любой другой стартап, всего корпорации выделили деньги на 215 проектов. Медицинская техника также занимает достойное место (104 инвестиции). Самые активные инвесторы в этом направлении – J&J, Novartis, Roche и Pfizer. Другая область терапии, которой интересуются корпорации, — это расстройства центральной нервной системы, или неврология (58 инвестиций.) Здесь передовики –Novartis, SR One (GSK), Takeda и Biogen. Как правило, корпоративный венчурный капитал интересуется теми же направлениями, что и материнская компания, что вполне логично. Наконец, сектор антибиотиков отмечен относительно большим количеством стартапов (49). Здесь наиболее активны Astellas и Astrazeneca, а также Novartis и SR One. Елена Калиновская

