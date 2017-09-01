Stada близка к назначению Клаудио Альбрехта новым генеральным директором

По информации источников, знакомых с ситуацией, в ближайшие дни немецкая фармкомпания Stada Arzneimittel назначит Клаудио Альбрехта новым генеральным директором (CEO), сообщает агентство Bloomberg. Данное предположение возникло после того, как фонды частного капитала Bain Capital и Cinven наконец договорились о приобретении компании за общую сумму, составляющую 66,25 евро (78,92 долл.) за акцию.

Действующий CEO компании Stada Энгельберт Костер Тьенк Виллинк принял данный пост на временной основе в июле текущего года после ухода в отставку прежнего главного управляющего Маттиаса Виденфельса после неудачной первой попытки приобретения немецкого фармпроизводителя фондами Bain Capital и Cinven.

Альбрехт ранее занимал различные посты в компании Novartis после того, как являлся главой Ratiopharm до 2005 г. Позже он был назначен CEO компании Actavis, которая была приобретена Watson Pharmaceuticals в 2012 г.

Stada недавно объявила, что председатель Совета директоров Карл Фердинанд Эткер и несколько членов Наблюдательного совета покинут свои посты 25 сентября. Совет директоров поддержал пересмотренное предложение о поглощении от Bain Capital и Cinven.

Тем временем, американский хедж-фонд Elliott Management, который за последние несколько недель аккумулировал 15,2% акций Stada, сообщил о том, что поддержит планируемое поглощение немецкого фармпроизводителя фондами частного капитала, только если ему будет выплачено, по меньшей мере, по 74,40 евро (88,67 долл.) за каждую принадлежащую ему акцию Stada. Таким образом, речь идет о премии 12,3% к ценовому предложению от Bain Capital и Cinven – по 66,25 евро (78,92 долл.) за акцию, уже принятому многими другими инвесторами Stada.

Консорциум фондов частного капитала в настоящее время контролирует 64,5% компании Stada. Однако, фондам нужно получить поддержку не менее 75% акционеров на предстоящем собрании инвесторов, чтобы заключить договор о передаче управления в соответствии с правилами поглощения компаний, действующими в Германии, что обеспечит больший контроль над компанией Stada, включая доступ к потокам наличных денежных средств.

Татьяна Кублицкая

«Фармацевтический вестник»