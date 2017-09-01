«Росатом» предлагает ограничить импорт радиоактивных медизделий

Государственная корпорация «Росатом» выступила с инициативой внести медизделия, имеющие в составе радиоактивный изотоп йод-125, в протекционистский перечень «Третий лишний». В прошлом году предприятие «Росатома» начало собственное производство таких изделий, применяющихся для радиотерапии онкозаболеваний.

Проект постановления правительства, дополняющий перечень медизделий, при госзакупках которых преференции достаются отечественным производителям, «Росатом» опубликовал на портале regulation.gov.ru.

Стать поставщиком радиоактивного изотопа йода, который используется при брахитерапии, то есть вживляется в опухоль и уничтожает ее изнутри, рассчитывает, судя по всему, сам «Росатом». Год назад, в сентябре 2016-го, предприятие госкорпорации – Физико-энергетический институт им. Лейпунского – получило регистрационное удостоверение Росздравнадзора на производство микроисточников йода-125. В госкорпорации упоминали возможность экспорта изотопа.

«Это чистое импортозамещение. Теперь мы имеем право поставлять нашу продукцию в онкодиспансеры, частные и государственные клиники по цене в несколько раз ниже, чем импортные аналоги», – говорил тогда генеральный директор ФЭИ Андрей Говердовский.

Ему вторил директор блока по управлению инновациями «Росатома» Вячеслав Першуков, который отмечал, что цена на отечественный йод-125 будет в несколько раз ниже зарубежных аналогов.

Первая операция по лечению рака предстательной железы с использованием отечественного йода-125 состоялась в 2015 году в Медицинском радиологическом научном центре им. Цыба в Обнинске. Сам изотоп йод-125, период полураспада которого составляет 59 суток, вырабатывается предприятием «Росатома» «Научно-исследовательский институт атомных реакторов» и Физико-энергетическим институтом им. Лейпунского.

Ранее ФАС предложила переписать правило «Третий лишний», чтобы иностранные производители медизделий смогли участвовать в госзакупках медизделий по правилу «Третий лишний», а производители с высокой степенью локализации производства в России получили преференции на аукционах.

«Росатом» – государственная корпорация по атомной энергии Российской Федерации. Холдинг объединяет более 360 предприятий, куда входят как гражданские атомные компании, так и предприятия ядерного оружейного комплекса, научно-исследовательские организации, а также атомный ледокольный флот. «Росатом» занимает второе место в мире по запасам урана и пятое – по объему добычи, четвертое место в мире по производству атомной энергии.

Источник: федеральный портал проектов нормативных правовых актов

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