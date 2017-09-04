В Севастополе на госскладе обнаружены просроченные лекарства на сумму более 27 млн рублей

Деятельность ГУПС «Севастопольская аптечная сеть» оказалась под пристальным вниманием. Предприятие, которое власти неоднократно подвергали критике за неспособность обеспечить доступную лекарственную помощь населению и на котором за пару лет сменили более 10 руководителей, сейчас проверяет Департамент здравоохранения города. Некоторые связывают это с недавним назначением нового руководителя Департамента – Антона Бахлыкова, однако еще до его прихода в начале года в ГУПе изъяли документы сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Севастополю, а также ФСБ.

По информации Антона Бахлыкова, на складе ГУПС царит бардак, там обнаружены лекарственные препараты с истекшим сроком годности на сумму 27,45 млн руб., значительная часть которых (на 26,3 млн руб.) была приобретена департаментом здравоохранения в 2015 году. Имеющиеся запасы лекарственных средств оцениваются в 300 млн руб.

Чтобы не допустить повтора такой ситуации и перебоев с льготными лекарствами в будущем, власти города-героя рассматривают возможность образования бюджетного учреждения, которое будет отвечать за приемку, хранение, транспортировку и отпуск препаратов. Каким образом создание нового юридического лица поможет решить вопрос с неэффективным управлением и чем БУ лучше ГУП, не уточняется.

Остается добавить, что «Севастопольская аптечная сеть» представлена одной аптекой, которая, судя по объявлению на сайте Департамента здравоохранения города, нуждается в фармацевтах и провизорах. Отпуск льготных лекарственных средств осуществляется в семи аптечных пунктах на основе договоров.

Екатерина Погонцева

«Фармацевтический вестник»