В Шри-Ланке открылся первый фармзавод, соответствующий европейскому GMP

В Шри-Ланке стартовало первое производство, построенное в соответствие со стандартами европейского GMP, совместимым с PIC/S, сообщает ресурс lankabusinessonline.com. Издание подчеркивает, что завод может экспортировать фармацевтические препараты на международные рынки.

Первый завод GMP по выпуску стерильных препаратов открыла компания Navesta Pharmaceuticals Private Limited. В первую очередь она будет удовлетворять местный спрос, выпуская 12 препаратов, в том числе антибиотики. Мощность производства 50 млн флаконов в год. Размер инвестиций составил1,4 млрд. рупий.

В 2015 году правительство Шри-Ланки приняло новую национальную политику в области лекарственных средств, которая побудила местные компании изучить возможность производства фармацевтической продукции. Страна планирует к 2020 году нарастить собственное производство фармпрепаратов.

Елена Калиновская

«Фармацевтический вестник»