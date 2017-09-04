«  
  »

В Шри-Ланке открылся первый фармзавод, соответствующий европейскому GMP

В Шри-Ланке стартовало первое производство, построенное в соответствие со стандартами европейского GMP, совместимым с PIC/S, сообщает ресурс lankabusinessonline.com. Издание подчеркивает, что завод может экспортировать фармацевтические препараты на международные рынки.

Первый завод GMP по выпуску стерильных препаратов открыла компания Navesta Pharmaceuticals Private Limited. В первую очередь она будет удовлетворять местный спрос, выпуская 12 препаратов, в том числе антибиотики. Мощность производства 50 млн флаконов в год. Размер инвестиций составил1,4 млрд. рупий.

В 2015 году правительство Шри-Ланки приняло новую национальную политику в области лекарственных средств, которая побудила местные компании изучить возможность производства фармацевтической продукции. Страна планирует к 2020 году нарастить собственное производство фармпрепаратов.

Елена Калиновская
«Фармацевтический вестник»

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд « Оцените, пожалуйста, публикацию
 Загрузка...

Сентябрь 4, 2017 | Просмотров: 36