В Novartis сменится генеральный директор

Джозеф Хименез, который занимает пост генерального директора компании Novartis с 2010 года, покинет компанию, сообщила пресс-служба Novartis. Новым генеральным директором 1 февраля 2018 года станет глава отдела разработки лекарственных препаратов Васант Нарасиман.

В сообщении пресс-службы уточняется, что Хименез сам решил покинуть компанию. После 10 лет работы в Швейцарии он захотел переехать в США, чтобы работать в Кремниевой долине.

Хименез начинал свою карьеру в Clorox – компании, которая занимается производством и продажей потребительских товаров. В Novartis он пришел в 2007 году в качестве главы подразделения безрецептурных препаратов, а в 2010 году стал генеральным директором компании.

Нарасиман получил образование в Гарвардской медицинской школе в США и в Чикагском университете. До прихода в Novartis в 2005 году Нарасиман работал в McKinsey & Company. В Novartis Нарасиман занимал ряд руководящих должностей в разных отделах компании.

Novartis AG – швейцарская фармацевтическая компания, созданная в 1996 году путем объединения швейцарских компаний Ciba-Geigy и Sandoz. Novartis специализируется на рецептурных препаратах, применяемых в онкологии, неврологии, психиатрии, трансплантологии. Выручка компании в 2016 году составила $48,5 млрд. В августе 2016 года компания была замешана в скандале: шестерых топ-менеджеров южнокорейского подразделения Novartis обвинили в том, что они платили вознаграждение и дарили подарки врачам за назначение препаратов компании.

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