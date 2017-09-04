Takeda закрыла сделку по приобретению витаминов Vitrum

Японская фармацевтическая компания Takeda закрыла сделку по покупке у компании Unipharm бренда витаминов Vitrum, рассказал Vademecum директор по корпоративным отношениям и коммуникациям Takeda в России Георгий Соустин и подтвердил основатель Unipharm Виктор Саприцкий. По данным DSM Group, на российском рынке витаминов в 2016 году Vitrum занял второе место с долей 7,2% и выручкой 2,8 млрд рублей.

Стоимость сделки стороны не раскрывают. По словам источника, близкого к Takeda, японская фармкомпания начнет продавать Vitrum с января 2018 года.

Также у Takeda есть соглашение с Unipharm о покупке препаратов Artra и Melaxen, добавил Соустин. Закрытие этих сделок планируется в 2018 году.

По словам Соустина, Takeda получит права на продажу препаратов Unipharm не только в России, речь идет о глобальной сделке. Сейчас помимо России Unipharm присутствует в США, Китае, Вьетнаме, странах СНГ, говорится на сайте компании.

Vitrum предназначен для тех, кто испытывает недостаток витаминов в организме. Также Vitrum используется для поддержки иммунитета в периоды интенсивных физических нагрузок, во время и после химиотерапии, при лечении антибиотиками. По данным DSM Group, в 2016 году Unipharm продала 4,2 млн упаковок Vitrum на общую сумму 2,8 млрд рублей. Таким образом, по объему продаж Vitrum занял второе место в категории «Витамины». Первое место досталось препарату Milgamma компании Worwag Pharma (2,9 млрд рублей).

На сайте Unipharm сказано, что компания является американским производителем лекарств и биологически активных пищевых добавок. Она была основана в 1992 году. Владельцем Unipharm считается русский ученый Виктор Саприцкий.

Takeda Pharmaceutical – японская фармацевтическая компания, штаб-квартира которой находится в Осаке. Основу портфеля Takeda составляют рецептурные препараты. В частности, компания производит препараты для лечения онкологических, неврологических, метаболических заболеваний, сердечно-сосудистых нарушений и так далее. У Takeda есть свой завод в России, который находится в Ярославской области. Выручка в 2016 году составила $16,1 млрд.

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