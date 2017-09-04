Продавцов фальсифицированных презервативов осудили на два года

Мещанский районный суд Москвы признал двоих безработных граждан Республики Азербайждан виновными по п. «а» ч. 2 ст. 238.1 УК РФ (обращение фальсифицированных медицинских изделий в крупном размере группой лиц по предварительному сговору). Злоумышленники получили по два года лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Суд установил, что подсудимые распространяли через интернет незаконно приобретенные медицинские изделия под брендом Contex. Всего злоумышленники приобрели не менее 45 тысяч штук.

Подсудимые были задержаны сотрудниками транспортной полиции в ходе оперативно-разыскных мероприятий на станции Москва-Товарная Октябрьской железной дороги.

С учетом мнения обвинителя – представителя Северной транспортной прокуратуры, суд назначил подсудимым наказание в виде двух лет лишения свободы.

В августе 2017 года в Тюменской области был задержан индивидуальный предприниматель, подозреваемый в покушении на сбыт незарегистрированных медизделий – корейских массажных кушеток Nuga Best стоимостью 215 тысяч рублей.

Источник: Управа района Крюково

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