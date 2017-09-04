Умер генеральный директор «Росплазмы» Станислав Тхай

В ночь с 3 на 4 сентября на 52-м году жизни умер генеральный директор кировского федерального научно-производственного медицинского центра «Росплазма» Станислав Тхай.

Первые сообщения о смерти Станислава Тхая появились сегодня в социальной сети Facebook. Источник Vademecum в Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА), куда входит «Росплазма», подвердил факт смерти директора центра.

Позднее на сайте ФМБА был опубликован официальный некролог.

Известный екатеринбургский бизнесмен Станислав Тхай занял пост гендиректора федерального государственного учреждения «Росплазма» в мае 2010 года. Тогда ведомство от Росздравнадзора было передано ФМБА России. Ранее Станислав Тхай возглавлял Уральский электронный завод по производству CD и DVD, а также был назначен почетным консулом Южной Кореи на Урале.

Редакция Vademecum выражает соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам Станислава Тхая.

Федеральное государственное бюджетное учреждение РМНПЦ «Росплазма» Федерального медико-биологического агентства России было зарегистрировано в 2003 году. В декабре 2016 года компания «Нацимбио», ПАО «Фармстандарт» и итальянская фармкомпания Kedrion Biopharma подписали меморандум о взаимопонимании с целью реализации совместной программы по производству лекарств, получаемых из плазмы крови человека на базе кировского завода «Росплазмы».

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