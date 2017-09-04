В фармкластере «Фарм Долина» проведут доклинические испытания для европейской компании

Специализированная организация (ООО «ЦДКИ») Кластера «Фарм Долина», входящего в состав Консорциума инновационных кластеров Московской области, заключила первый в России контракт с европейской компанией на проведение неклинических (доклинических) исследований для европейского рынка.

Исследования будут выполняться в соответствии с принципами надлежащей лабораторной практики Организации экономического сотрудничества и развития (GLP OECD). Регистрацию исследуемого продукта планируется осуществить в странах, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития.

«Развитие фармацевтики является приоритетным направлением для Московской области. С 2014 года Правительством Московской области было проинвестировано 90 млн рублей из федерального бюджета и средств бюджета Московской области в развитие совместной лаборатории доклинических исследований ФИБХ РАН и ООО «ИЛ «Тест-Пущино». До конца текущего года ожидается заключение контрактов с подмосковными фармпроизводителями на исследования», — отметил заместитель Председателя Правительства Московской области – министр инвестиций и инноваций Московской области Денис Буцаев.

Таким образом, кластер «ФармДолина» впервые в России осуществил проведение неклинических (доклинических) исследований для европейской компании, в частности, токсичности химической формулы с целью вывода нового лекарственного препарата на зарубежные рынки.

«Фармацевтический рынок является весьма высоконкурентным и достаточно консервативным, в том числе в части проведения исследований. Появление российских игроков на данном рынке позволит России увеличить экспорт высокотехнологичных услуг и повысить конкурентоспособность отечественных производителей. Заключение контракта позволит увеличить доверие к российским исследованиям препаратов и привлечь заказы от европейских фармпроизводителей и российских производителей, планирующих выход на экспорт» — сообщил руководитель Кластера «Фарм Долина» — Заместитель директора по научной работе филиала ФГБУН Института биоорганической химии им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН Аркадий Мурашев.

Фармацевтический кластер «Фарм Долина» был создан 22-го мая 2017 года и был включен в Консорциум инновационных кластеров Московской области.

На данный момент состав кластера насчитывает 10 участников, якорными участниками является ФИБХ РАН (г. Пущино), ФГБУН Институт проблем химической физики Российской академии наук (г. Черноголовка), ФГАОУ ВО «Московский физико-технический институт (государственный университет)» (г. Долгопрудный), Больницы Научного Центра Российской Академии Наук в Черноголовке и Пущино.

Кластер «ФармДолина» создан с целью объединения компетенций его участников для выполнения полного цикла (разработка, проведение доклинических и клинических исследований, подготовка регистрационного досье и регистрация, синтез фармацевтических субстанций, разработка готовой лекарственной формы) работ и услуг, необходимых для создания средств медицинского применения не только для участников кластера, но и для внешних заказчиков как российских, так и зарубежных, в соответствии с международными стандартами надлежащих практик (GLP, GCP, и GMP).

mii.mosreg