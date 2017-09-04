Назарбаев о закупке медоборудования: Нахапали, назаказали нужное и ненужное

Президент Казахстана недоволен работой в сфере производства лекарства, он раскритиковал регионы из-за необдуманных покупок дорогого медоборудования.

На открытии сессии Парламента Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев отметил, что необходимо принять меры против завышения цен в сфере закупок лекарств и медицинского оборудования.

«Надо отрегулировать оборот лекарств и медицинских изделий. Казахстанцы имеют право пользоваться доступными, качественными, безопасными лекарствами. Я говорил об этом уже не один раз. У нас какая-то монополия производства лекарств. Как только приходит новая компания и предлагает построить фармацевтическую фабрику с линейкой в 50 лекарств – ни в какую не пройдёт», – возмутился глава государства.

Нурсултан Назарбаев отметил, что новым компаниям ставят барьеры, потому что уже сложилась структура поставщиков, и её не хотят менять. Однако государство должно устранить эти барьеры.

«Молодому Биртанову я поручил разобраться с этим делом. По-моему, шаги он делает правильные, но надо до конца довести», – сказал глава государства.

Он подчеркнул, что производство лекарств – это не просто бизнес, это в первую очередь здоровье каждого человека, здоровье нации в целом.

«Мы можем, я вижу, есть желающие построить такие фабрики, чтобы создать конкуренцию, удешевить медицинские препараты и сделать их качественными», – заключил глава государства.

informburo.kz