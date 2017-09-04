Медицинская биохимия стала самой популярной специальностью среди поступающих в Сеченовку

Самый большой конкурс при поступлении в Сеченовский университет выдержали ребята, поступившие на специальность «Медицинская биохимия» — 85 человек на место. В среднем по вузу конкурс составил около 30 человек на место, рассказал ректор Сеченовского университета, академик РАН Петр Глыбочко в рамках Дня первокурсника, состоявшегося 2 сентября в ГЦКЗ «Россия» (Лужники).

Приемная кампания 2017 года ознаменовалась в Первом меде рекордным количеством поданных заявлений. Около 35 тыс. абитуриентов подали заявление на поступление, 2396 человек из 82 регионов РФ и 450 иностранных граждан стали первокурсниками, пишет «Фармперсонал».

Самый высокий проходной балл ЕГЭ – 99 — показали абитуриенты, выбравшие профиль «Врач-исследователь». В этом году на программу было зачислено 50 человек.

«В целом, к нам пришли хорошо подготовленные ребята с аттестатами отличников, победители олимпиад, ребята, обучавшиеся в предуниверсарии, медико-биологических классах, прошедшие профориентационную подготовку, — рассказал Петр Глыбочко. — Студенты начнут изучать практические навыки работы врача уже с первого курса. Планируется уходить от изучения биологии и химии – предметов, по сути, школьных, к таким специализированным курсам, как медицинская биохимия. На втором, третьем курсах в программу подготовки будут внедряться вопросы регенеративной медицины, трансляционной медицины, персонализированной медицины».

Сеченовский университет планирует привлекать и удерживать молодых специалистов в профессорско-преподавательский состав. Одним из инструментов привлечения станет предоставление служебного жилья: однокомнатной, двухкомнатной, трехкомнатной квартир. В новом общежитии Первого Меда, которое будет открыто в 2018 году, для профессорско-преподавательского состава будет выделен целый подъезд.

Елена Григорьева

«Фармперсонал»