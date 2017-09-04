Покупатели Stada повысили цену выкупа

Консорциум частных инвестиционных фондов Bain Capital и Cinven предложат акционерам, не продавшим ранее акции Stada, новую цену – 74,4 евро за ценную бумагу, чтобы получить полный контроль над немецким производителем лекарств. Об этом сообщили в Nasdaq.

Повышение предложения последовало из-за давления со стороны инвестора Elliott Management, недовольного ценой выкупа.

В августе 2017 г. Bain Capital и Cinven приобрели почти 64% акций Stada, предложив 66,25 евро за акцию. Общая сумма выкупа составила 5,24 млрд евро, включая задолженность.

Bain Capital и Cinven заявили, что, хотя они убеждены, что справедливая стоимость акций Stada ниже цены, требуемой Elliott, они готовы предложить миноритарным акционерам 74,4 евро в расчете на одну акцию.

Елена Калиновская

«Фармацевтический вестник»