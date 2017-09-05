В cмоленскую больницу поставили списанное оборудование

Росздравнадзор совместно со Следственным комитетом (СК) РФ обнаружили, что оборудование, поставленное в одну из больниц Смоленска, было списано в другой больнице 5 лет назад. По факту правонарушения возбуждено уголовное дело.

В ходе совместной проверки смоленский Росздравнадзор и региональное следственное управление СК установили, что рентгеновская трубка к МРТ, поставленная в ОГБУЗ «Клиническая больница скорой медицинской помощи», была списана в больнице №4 во Владимире еще в 2012 году.

По итогам проверки смоленский СК возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере») в отношении неустановленных лиц.

Ранее за мошенничество с поставками медоборудования к ответственности привлекался Олег Уманский, бывший гендиректор томской «Медтехники». За поставки медоборудования по завышенной стоимости Уманский отделался условным сроком в три года.

Кроме того, в мае 2017 года завершился один из эпизодов «дела о томографах». Бывший директор государственного бюджетного учреждения Тюменской области «Дирекция строительства специальных объектов» Михаил Мезенцев, признанный виновным в получении взятки за содействие в заключении сделки на поставку томографа, приговорен к 8 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, а также к штрафу в размере 50,9 млн рублей.

Источник: Росздравнадзор

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