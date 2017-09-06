Takeda завершила покупку бренда Vitrum

Бренд Vitrum, принадлежавший компании Unipharm, перешел под контроль японского фармпроизводителя Takeda. Завершение сделки «ФВ» подтвердил директор по корпоративным отношениям и коммуникациям Takeda в России Георгий Соустин.

По его словам, соглашение по приобретению портфеля ОТС-препаратов Unipharm было подписано несколько месяцев назад. Теперь, когда сделка закрыта, Takeda может начать продажи витаминов Vitrum с 2018 года, уточнил собеседник «ФВ».

Кроме того, в настоящее время стороны работают над закрытием сделки по приобретению японским производителем препаратов Artra и Melaxen, которые также принадлежат Unipharm, рассказал Георгий Соустин. Однако о точных сроках завершения этой сделки пока говорить преждевременно, заключил он.

Основу портфеля «Такеда» составляют брэндированные лекарства, применяемые в гастроэнтерологии, кардиологии, неврологии, обезболивании, профилактике остеопороза, хирургии, а также для лечения респираторных и воспалительных заболеваний. Портфель дополняют безрецептурные лекарства, а также биологически активные добавки.

Сергей Рякин

«Фармацевтический вестник»