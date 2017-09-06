Совокупный рейтинг крупнейших дистрибьютеров России. Интерактивная аналитика

По итогам 1-го полугодия 2017 г. совокупная доля десяти крупнейших дистрибьюторов на рынке прямых продаж ЛС составила 67%. Относительно 1-го полугодия 2016 г. этот показатель увеличился на 3%. Совокупная доля трех крупнейших дистрибьюторов («Протек», «Катрен», «Пульс») по итогам 1-го полугодия 2017 г. составила 46,75%. Лидер рейтинга — «Протек» опережает на 2,72% своего ближайшего конкурента — «Катрен».

Представляем совокупный рейтинг крупнейших дистрибьютеров России по итогам I-II кварталов 2017 года – приложение к статье «На первый-второй рассчитайсь», опубликованной в «ФВ» №27 за 2017 г.

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Интерактивные обзоры будут открыты для просмотра до 29 сентября 2017 г., далее они будут доступны только подписчикам «ФВ».

«Фармацевтический вестник»