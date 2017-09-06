Аптечный сегмент БАД. Интерактивная аналитика

Мы уже разбирали динамику аптечного сегмента ЛП. Вторым по популярности сегментом в аптеках являются биологически активные добавки. По итогам 1-го полугодия 2017 г. БАД заняли около 4% в стоимостном выражении в структуре продаж. 2015—2016 гг. стали «провальными» для аптечных БАД. В 1-м полугодии 2017 г. ситуация изменилась.

Представляем аптечный сегмент БАД по итогам I-II кварталов 2017 года – приложение к статье «Дорога в БАД», опубликованной в «ФВ» №27 за 2017 г.

Обратите внимание! Все диаграммы являются интерактивными. Вы можете:

переключать вкладки,

изменять наборы данных по своему желанию, используя кнопки под диаграммой,

просматривать подробную информацию при наведении на конкретную точку диаграммы.

Диаграммы обновляются автоматически при поступлении новых данных, поэтому здесь всегда будет только актуальная информация.

Интерактивные обзоры будут открыты для просмотра до 29 сентября 2017 г., далее они будут доступны только подписчикам «ФВ».

«Фармацевтический вестник»