Bain Capital и Cinven назвали кандидатов на ключевые посты в STADA

Решение принято после того, как на Годовом общем собрании акционеров STADA 2017 года генеральный директор Энгельберт Костера Тьенк Виллинк и финансовый директор Бернхард Дюттманн, будучи временными руководителями, выразили готовность оставить свои посты.

На пост нового генерального директора приглашен Клаудио Альбрехт, на позицию финансового директора — Марк Китли. Они вступят в должность после одобрения со стороны Наблюдательного совета STADA.

Клаудио Альбрехт и Марк Китли обладают уникальным опытом на мировом дженериковом рынке, где они претворяли в жизнь успешные стратегии роста в крупнейших корпорациях.

Клаудио Альбрехт был генеральным директором и председателем правления дженериковой компании Actavis Group до ее продажи Watson в 2012 году. Под его руководством, Actavis нарастила доход до 2 млрд евро и существенно усилила свое глобальное присутствие. До того он возглавлял Ratiopharm Group, а начинал карьеру в дженериковом бизнесе Sandoz.

Марк Килти был финансовым директором Actavis Group до ее продажи в 2012 году. У него также большой опыт по управлению стратегиями роста и изменений в дженериковой отрасли и за ее пределами. Ранее он был финансовым директором Famar, европейского контрактного производителя. Он также работал в компаниях, специализирующихся на медицинской диагностике, в инвестиционных банках и секторе частных инвестиций.

До недавнего времени оба ТОП-менеджера работали в Albrecht, Prock & Partners, глобальной компании, оказывающей услуги по стратегическому консалтингу в фармацевтике и здравоохранении. В течение последних нескольких лет они выступали в качестве советников по сопровождению многочисленных сделок в дженериковом секторе и по всей отрасли здравоохранения.

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