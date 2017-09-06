«Бережная аптека Апрель» не получила эксклюзивного права на наименование «аптечный склад»

Шестнадцатый Арбитражный апелляционный суд согласился с тем, что решение Ставропольского УФАС соответствует действующему законодательству. Все началось с жалобы ООО «Бережная аптека «Апрель» на недобросовестную конкуренцию со стороны «Ставропольских городских аптек» (СГА), которую предприятие подало в территориальный орган в ноябре 2016 года.

Заявитель, который был известен местному потребителю как «Аптечный склад», был недоволен тем, что «СГА» стали называть себя «Аптекой складом». Он потребовал признать свое исключительное право на данное коммерческое обозначение на территории Ставрополя и Ставропольского края, однако региональное Управление ФАС РФ отказалось возбуждать дело, указав, что наименование «аптечный склад» является общеупотребимым. Таким же, как, например, «Продукты», «Универсам», «Хлеб», — и не могут принадлежать кому-то одному.

Но дизайн, который «СГА» использовали для своей «Аптеки склада», очень похож на оформление «Аптечных складов» ГК «Апрель», — продолжал настаивать заявитель. В ответ на что антимонопольный орган напомнил, что вообще-то запретил использовать это коммерческое обозначение и любые его вариации нескольким фармацевтическим организациям региона, в числе которых и ООО «Апрель Кавказ», и ООО «Бережная аптека Апрель», и ООО «СГА 5», и ООО «СГА 8», поскольку они вводят потребителя в заблуждение. (Раз предприятия занимаются розничной торговлей, то никакого отношения к складу они не имеют).

«Ввиду того, что использование словосочетания «аптечный склад» противоречит требованиям законодательства, то в данном конкретном случае не имеет правового значения, в каком именно стиле (заглавные буквы кириллицы, наклонный шрифт красного цвета, графический элемент в виде прямоугольной рамки и цветовое сочетание)осуществляется данное использование», — сказано в решении Арбитражного суда Ставропольского края от 17 мая 2017 года. Однако «Бережная аптека «Апрель» не согласилась с отказом и обжаловала его в апелляционной инстанции.

4 сентября Шестнадцатый Арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение Ставропольского суда, отказав истцу в удовлетворении его требований.

Екатерина Погонцева

«Фармацевтический вестник»