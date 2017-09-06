Владимир Александровский покинул ГК «Медси»

По информации Vademecum, основатель и владелец группы медицинских компаний «Фэнтези» Владимир Александровский, в марте 2017 года возглавивший совет директоров АО ГК «Медси», покинул эту должность. По его словам, решение связано с выполнением «поставленных задач» в «Медси» и стремлением сосредоточиться на собственных проектах.

«В связи с активным развитием собственных проектов я понял, что не смогу в таком же интенсивном режиме посвящать достаточное количество времени и необходимых ресурсов «Медси». Мои клиники требуют моего личного участия. Кроме того, уже в сентябре этого года я планирую запустить инновационный программный продукт, основанный на методах искусственного интеллекта, для врачей-рентгенологов», – рассказал Vademecum Владимир Александровский.

В ГК «Медси» подтвердили уход Александровского с должности, но не раскрыли, кто его сменит. В пресс-службе группы сообщили, что руководство «Медси» благодарит Владимира Александровского «за то, что он присоединился к команде в тот момент, когда компании потребовались новые идеи для развития бизнеса, за то, что он сумел оперативно решить поставленные задачи».

«Я благодарю акционеров «Медси» за доверие, всю команду – за полгода очень интересной и крайне продуктивной работы. Мы выполнили все задачи, которые планировались на этот период. Уверен, что команда профессионалов «Медси» способна на самом высоком уровне реализовать ту амбициозную стратегию, в разработке которой я принимал участие, и построить в России по-настоящему высококлассную медицину мирового уровня», – говорит Владимир Александровский.

Должность председателя совета директоров ГК «Медси» он занял в марте 2017 года, чтобы заняться cтратегическим управлением, контролем работы топ-менеджмента и повышением эффективности бизнеса всего холдинга. В первом полугодии 2017 года «Медси» впервые за несколько лет показала чистую прибыль – на уровне 347 млн рублей. Выручка выросла на 16,1% по сравнению с аналогичным показателем 2016 года – до 5,29 млрд рублей.

Владимир Александровский в 2000 году закончил Московский медицинский стоматологический институт (ММСИ) им. Семашко, в 2006 стал кандидатом медицинских наук, в 2014 году закончил курс «Управление в здравоохранении» Гарвардской бизнес-школы. Прошел повышение квалификации по специальности «менеджмент и управление персоналом» в РАНХиГС при Президенте РФ. В середине 2000-х он запустил в Москве одну из первых в России специализированных сетей детских стоматологических клиник «Дентал Фэнтези». В 2015 году открыл многопрофильную педиатрическую клинику «Фэнтези», а год спустя запустил сеть взрослых стоматологических клиник Belgravia Dental Studio.

В 2016 году холдинг «Фэнтези» стал третьей медицинской компанией в России после больницы скорой медицинской помощи в Набережных Челнах и ОАО «Медицина», получившего международный сертификат Joint Commission International (JCI). Международную аккредитацию прошли сети «Дентал Фэнтези», Belgravia Dental Studio и клиника «Фэнтези». Помимо развития клиник, группа «Фэнтези» занимается дистрибуцией продукции компаний General Electric и Kavo.

АО ГК «Медси» является одним из крупнейших медицинских холдингов на российском рынке коммерческой медицины. В сеть входят 18 клиник в Москве и области, три клинико-диагностических центра в Москве, семь региональных клиник, две клинические больницы, два санатория, служба скорой медицинской помощи, департамент семейной медицины, медицинский велнес-центр и 73 медпункта в регионах. По итогам работы в 2015 году сеть заняла вторую позицию в ТОП100 частных многопрофильных клиник Аналитического центра Vademecum. Выручка группы в 2016 году достигла 9,4 млрд рублей (выручка от прямых продаж физлицам в 2016 году выросла на 11%, по страховым договорам (ДМС и ОМС) – на 19%). Чистый убыток составил 499 млн рублей.

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