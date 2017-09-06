ФАС признала незаконной рекламу Но-шпы и других препаратов Sanofi

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала незаконной рекламу лекарственного препарата Но-шпа и ряда других препаратов производства французской фармацевтической компании Sanofi, которая транслировалась на федеральных телеканалах. Об этом журналистам сообщил заместитель руководителя ведомства Андрей Кашеваров.

По его словам, в рекламном ролике препарата Но-шпа гарантируется положительное действие лекарственного препарата и его эффективность в устранении спазмов, что запрещено федеральным законом «О рекламе». В ролике также сообщается, что препарат начинает работать через 12 минут после приема, однако в инструкции по его применению отсутствует указание на то, что он начинает работать через указанное время.

Кроме того, как установили в ФАС, рекламный ролик препарата Магне B6 форте (транслировался на ряде телеканалов с декабря 2016 года по апрель 2017 года) создавал впечатление, что здоровому человеку необходим прием данного препарата для борьбы со стрессом, в том числе с упадком сил, вызванным напряженным рабочим днем. В рекламе препарата также говорилось о ряде его положительных эффектов, о которых в инструкции не было никакого упоминания.

Эксперты ФАС также выявили нарушения в рекламных роликах лекарственных препаратов Зодак, Лазолван Макс и Лазолван сироп, а также в рекламе на страницах журналов ветеринарных препаратов Нексгард спектра, Галлинум Se+St, Галливак IB88.

В результате ФАС признала российское представительство фармкомпании АО «Санофи» нарушившим законодательство о рекламе при распространении рекламных роликов. По словам Кашеварова, в настоящее время фармкомпания «признает факты нарушений и выдает предписания».

Штрафы, предусмотренные за подобные нарушения, составляют от 200 тысяч до 500 тысяч рублей, отметили в ФАС.

В 2016 году ФАС выписала штрафов за нарушение закона о рекламе на общую сумму 129 млн рублей. Почти 14% от всех нарушений пришлось на рекламу лекарств, медицинских услуг и биологически активных добавок.

Источник: ИА «Москва»

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