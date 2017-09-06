Путин призвал «Систему» и «Роснефть» к мировому соглашению

Президент РФ Владимир Путин рассчитывает на мировое соглашение между госкорпорацией «Роснефть» и инвестхолдингом «АФК «Система». Судебное разбирательство по иску нефтяной компании завершилось решением о взыскании с «Системы» 136,2 млрд рублей. Инвестиционная компания намеревалась перенести рассмотрение дела из Арбитражного суда Башкортостана «в любой другой суд», но получила отказ.

Апелляция «Системы» на арест активов, в том числе акций сети клиник «Медси», также была отклонена.

Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции после саммита стран БРИКС рассказал, что встречался с председателем совета директоров АФК «Система» Владимиром Евтушенковым и исполнительным директором «Роснефти» Игорем Сечиным по поводу судебного спора между двумя корпорациями. «Я думаю, было бы неправильно, если бы я сейчас публично заявил о своем отношении к этому делу, очень рассчитываю на то, что им удастся достичь мирового соглашения», – сказал Путин.

Между тем апелляция «Системы» на арест активов на 170,6 млрд рублей по иску «Роснефти» была рассмотрена Восемнадцатым апелляционным арбитражным судом в Челябинске. Для изучения доказательств суд перенес рассмотрение апелляции с 28 августа на 4 сентября, но в итоге вынес решение об отказе в снятии ареста с активов.

С момента подачи иска в суд со стороны «Роснефти», «Башнефти» и правительства Республики Башкортостан стоимость акций «Системы» упала почти на 40% (с 22,29 рубля в мае 2017 года до 13,49 рубля в сентябре).

Компании «Роснефть» и «Башнефть» в начале мая подали иск в Арбитражный суд Республики Башкортостан с требованием взыскать с АФК «Система» и ЗАО «Система-Инвест» 106,6 млрд рублей в качестве возмещения убытков, которые понесла компания «Башнефть» в результате ее реорганизации в 2014 году. Позже сумма была увеличена до 170,6 млрд рублей.

АО ГК «Медси» является одним из крупнейших медицинских холдингов на российском рынке коммерческой медицины. В сеть входят 18 клиник в Москве и области, три клинико-диагностических центра в Москве, семь региональных клиник, две клинические больницы, два санатория, служба скорой медицинской помощи, департамент семейной медицины, медицинский велнес-центр и 73 медпункта в регионах. По итогам работы в 2015 году сеть заняла вторую позицию в ТОП100 частных многопрофильных клиник Аналитического центра Vademecum. Выручка группы в 2016 году достигла 9,4 млрд рублей (выручка от прямых продаж физлицам в 2016 году выросла на 11%, по страховым договорам (ДМС и ОМС) – на 19%). Чистый убыток составил 499 млн рублей. Первое полугодие 2017 года «Медси» впервые за много лет закончила без убытков, показав чистую прибыль в 347 млн рублей.

Источник: ТАСС

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