Комиссия Минздрава включила три новых препарата в «Семь нозологий»

Комиссия Минздрава по формированию перечней лекарственных препаратов приняла решение включить три лекарства – терифлуномид, нонаког альфа и элиглустат – в перечень закупаемых за счет бюджета дорогостоящих препаратов «Семь нозологий». Кроме того, комиссия одобрила внесение 60 новых лекарств в перечень жизненно необходимых (ЖНВЛП).

Последнее в 2017 году заседание комиссии Минздрава по формированию перечней лекарственных препаратов состоялось 6 сентября. В перечень программы «Семь нозологий» комиссия включила три наименования – терифлуномид, нонаког альфа и элиглустат.

Компания Genzyme, принадлежащая Sanofi, производит оригиналы двух из них – иммунодепрессанта терифлуномида и препарата для лечения болезни Гоше элиглустата. Терифлуномид упаковывает «Р-Фарм». Дженерик препарата зарегистрировала в начале 2017 года российская «Валента Фармацевтика». Элиглустат аналогов не имеет.

Гемостатическое средство нонаког альфа зарегистрировано в России под двумя торговыми наименованиями – Бенефикс от Pfizer и Иннофактор от российской компании «Генериум». «Генериум» пытался зарегистрировать свой нонаког альфа в «Семи нозологиях» с 2015 года и, наконец, преуспел.

Кроме того, комиссия одобрила внесение 60 новых международных непатентованных наименований (МНН) в перечень ЖНВЛП, два препарата будут по решению комиссии исключены из этого перечня.

Всего комиссия рассматривала для включения в различные списки 155 препаратов, 32 из которых были одобрены еще в прошлом году, однако в 2016 году список ЖНВЛП не пополнялся из-за экономии бюджетных средств.

vademec