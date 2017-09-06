Минздрав будет маркировать полезные продукты

Минздрав совместно с Минсельхозом активно работает над реализацией программы по продвижению здорового питания. Для этого, в частности, планируется ввести систему маркировки полезных продуктов, рассказала в интервью телеканалу «Россия 24» в рамках Восточного экономического форума министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

«У нас активно идет работа с Минсельхозом и с производителями пищевых продуктов, чтобы в полной мере была реализована программа здорового питания. Мы сейчас договорились о том, что добровольно будут маркировать свою продукцию сами производители. Скажем, зеленой маркировкой, как светофор, в том случае, если она полезна для здоровья», – сказала она.

По ее словам, Минздрав строго отслеживает питание детей в школах и дошкольных образовательных учреждениях.

В марте 2017 года Скворцова озвучила данные, согласно которым у 80% работающего населения России имеется больше одного фактора риска развития заболеваний, в число которых вошло и неправильное питание. По ее словам, в правительстве была создана специальная межведомственная рабочая группа, которая занимается поиском социальных и экономических стимулов к здоровому образу жизни.

Ранее Скворцова предлагала внести изменения в нормативно-правовую базу, чтобы создать систему мотивирования работодателей и работников к формированию здорового образа жизни и созданию «здорового производства».

Источник: Телеканал «Россия 24»

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