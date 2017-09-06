«Росатом» во второй раз анонсировал строительство ПЭТ-центра на острове Русский

Госкорпорация «Росатом» и Администрация Приморского края на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) подписали концессионное соглашение о создании на острове Русский центра ядерной медицины. Первый меморандум по этому проекту стороны заключили два года назад, пообещав построить центр к 2017 году, но в заявленные сроки не уложились.

На церемонии подписания концессионного соглашения, состоявшейся в среду, 6 сентября, было заявлено, что реализацией проекта займется Rusatom Healthcare. За пять лет на острове Русский планируется построить центр ядерной медицины, в котором будут отделения радионуклидной диагностики для проведения исследований комбинированным методом позитронно-эмиссионной и компьютерной томографии (ПЭТ/КТ) и методом однофотонной эмиссионной и компьютерной томографии (ОФЭКТ/КТ), а также отделение радионуклидной терапии, использующее радиофарм-препараты. Объем инвестиций в проект – 2,5 млрд рублей.

Управлять центром будет другая структура «Росатома» – «АтомМедТехнолоджи-Дальний Восток». Большинство услуг в центре будет оказываться по полисам ОМС. «Планируется, что в центре развития ядерной медицины в Приморье смогут проходить обследование почти 6 тысяч человек в год», – сказал губернатор Приморского края Владимир Миклушевский, добавив, что земельный участок под проект уже подобран.

Аналогичные планы «Росатом» озвучивал ровно два года назад на ВЭФ-2015. Тогда также был подписан меморандум о создании медцентра корпорации с администрацией Приморского края и ДВФУ. Построить объект предполагалось в течение двух лет.

Источник: Администрация Приморского края

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