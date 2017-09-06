Teleflex купит производителя медизделий NeoTract за $1,1 млрд

Американский производитель медицинского оборудования Teleflex купит за $1,1 млрд производителя урологических медизделий NeoTract. Поглощение позволит Teleflex расширить портфель урологической продукции.

Закрытие сделки ожидается в течение 30 дней. К этому моменту Teleflex заплатит $725 млн, остальные $375 млн будут выплачиваться по достижении компанией определенных показателей по продажам вплоть до 2020 года.

Ожидается, что выручка NeoTract в 2017 году составит около $115–120 млн, в 2018 году ожидается рост еще на 40%, сообщает Reuters.

Флагманское устройство NeoTract – UroLift System – используется для лечения аденомы предстательной железы.

В конце 2016 года Teleflex приобрела компанию Vascular Solutions, специализирующуюся на производстве медизделий для лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Сумма сделки составила $1 млрд.

Teleflex – американская компания, занимающаяся производством изделий для сердечно-сосудистой хирургии, анестезии, общей хирургии, урологии и других областей медицины. Продукция Teleflex продается в 40 странах. В компании работают более 12 тысяч сотрудников. Выручка Teleflex в 2016 году составила $1,9 млрд, а чистая прибыль – 237,4 млн рублей.

Источник: Reuters

vademec