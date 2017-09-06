РУП «Белмедпрепараты» создаст производство новых противоопухолевых лекарственных средств

В рамках мониторинга проектов Государственной программы инновационного развития на 2016-2020 годы Председатель Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь Александр Шумилин посетил РУП «Белмедпрепараты», которое выполняет три высокотехнологичных проекта. Один из них — «Создание опытно-промышленного производства пероральных противоопухолевых лекарственных средств в исполнении типа изолирующих технологий» — реализуется за счет собственных средств и средств инновационного фонда Мингорисполкома.

Проект относится к V технологическому укладу. Его инновационность заключается в создании производства цитостатических противоопухолевых лекарственных средств на основе новых для Беларуси изолирующих технологий, позволяющих осуществлять технологические процессы на оборудовании, полностью изолированном от персонала, производственной среды, и исключить вредные выбросы в атмосферу. В рамках проекта будут внедрены международные стандарты GMP.

В настоящее время РУП «Белмедпрепараты» получили разрешительную документацию и завершили работы по первому этапу проектирования объекта.

В ходе визита Александр Шумилин обсудил также с руководством предприятия перспективы производства биотехнологических лекарственных средств для лечения социально значимых заболеваний (таргетная терапия онкологических заболеваний, безрецидивное лечение острых инфарктов, этиотропная терапия гепатита С). В ближайшее время предполагается создать не менее 7 биоаналогов.

Справка: РУП «Белмедпрепараты» – крупнейшее фармацевтическое предприятие, родоначальник фармацевтической промышленности Беларуси (с 1929 года производит лекарственные средства). Производственные мощности размещены на территории общей площадью 20,9 га, и включают 13 производственных и 7 вспомогательных цехов.

Выпускаемая продукция относится к более чем 20 фармакотерапевтическим группам. В целом номенклатура зарегистрированной и производимой продукции составляет порядка 350 наименований. В странах ближнего и дальнего зарубежья предприятие имеет 467 регистрационных удостоверений. До 33% выпускаемой продукции экспортируется в 26 стран дальнего и ближнего зарубежья.

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