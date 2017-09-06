В Подольске приступили к строительству второй очереди фармкомплекса — Главгосстройнадзор

В Главное управление государственного строительного надзора Московской области через региональный портал госуслуг поступило извещение о начале строительства фармацевтического производственно-складского комплекса, расположенного на ул. Сосновая, д. 1 в с. Покров городского округа Подольск.

По сообщению начальника Главного управления государственного строительного надзора Московской области Руслана Тагиева, 2-этажное здание будет возведено в рамках второй очереди строительства производственного комплекса.

Общая площадь объекта составит — 2880 кв. метров.

Согласно проекту, предприятие по выпуску готовых лекарственных средств представляет собой производственно-административный комплекс с вспомогательными, энергетическими и обслуживающими подразделениями, обеспечивающими полный замкнутый цикл производства.

На прилегающей территории будут выполнены работы по благоустройству – обустроены тротуары, парковки, выполнено озеленение.

— Надзор за строительством данного объекта ведет отдел №6 Главгосстройнадзора. Назначен ответственный инспектор, — отметил Руслан Тагиев.

Застройщиком объекта выступает ООО «НПО ПЕТРОВАКС ФАРМ», генподрядчиком — ООО «ИНТЕРТРАСТ».

Плановое завершение строительства – 1 квартал 2018 года.

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