Поручение Президента РФ по обеспечению российскими лекарственными препаратами для лечения гемофилии выполнено

По решению Комиссии Минздрава РФ по формированию перечней лекарственных препаратов, заседание которой состоялось 31 августа 2017, лекарственный препарат «Иннонафактор» компании «Генериум» был включен в перечень 7-ми высокозатратных нозологий.

Включение стало возможным благодаря совместным усилиям губернатора Владимирской области, Минпромторга РФ, Минздрава РФ, а также письменному поручению Президента РФ Владимира Путина от 2014 года, которое касалось доступности российскому здравоохранению инновационных препаратов для лечения гемофилии, произведенных в России.

Инициативу по включению первого рекомбинантного фактора свертывания крови IX отечественного производства в перечень 7-ми ВЗН поддержало Всероссийское общество гемофилии (ВОГ). «Мы выражаем удовлетворение по поводу решения комиссии о включении Иннонафактора в перечень 7-ми нозологий, — отметил президент ВОГ Ю.А. Жулёв. — Обусловлено это в первую очередь тем, что препарат прошел обширные клинические исследования с участием наших пациентов и подтвердил свою эффективность. Кроме того, это решение повысит импортонезависимость страны от препаратов, произведенных за рубежом, и даст более широкий выбор врачам и пациентам».

«Мы проделали большой путь, который позволит обеспечить отечественными препаратами больных гемофилией в России», — подчеркнул генеральный директор АО «Генериум» Д.А. Кудлай.

С появлением «Генериума» Россия стала единственной страной в мире, которая обладает технологиями производства всех рекомбинантных факторов свертывания крови.

Доступность первого отечественного рекомбинантного фактора свертывания крови IX позволит гарантированно обеспечить пациентов Российской Федерации, страдающих гемофилией В, эффективным и безопасным лекарственным средством, обеспечив высокий профиль вирусной безопасности и длительный, бесперебойный прием препарата.

Источник публикации: АО «Генериум»

«Фармацевтический вестник»