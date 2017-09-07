РФПИ и японский банк JBIC инвестируют в «Р-Фарм»

Первой сделкой совместного российско-японского инвестиционного фонда станет покупка доли в российской фармацевтической компании «Р-Фарм». Об этом сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в ходе Восточного экономического форума.

«Сегодня я готов объявить о нашей первой сделке – это инвестиции в компанию «Р-Фарм» господина (Алексея) Репика. Это неслучайная инвестиция, мы считаем, что это хорошая компания», – рассказал Дмитриев.

Объем Российско-японского фонда, учрежденного Японским банком для международного сотрудничества (JBIC) и Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) составляет $1 млрд.

Ранее председатель совета директоров «Р-Фарма» Алексей Репик сообщил, что Российско-японский инвестиционный фонд может стать участником консорциума по приобретению 10% российской фармкомпании. По его словам, консорциум инвесторов возглавит японская компания Mitsui, уже купившая 10% «Р-Фарма» (сумма сделки официально не разглашалась, но, по разным источникам, она могла составлять от $170 млн до $200 млн).

АО «Р-Фарм» – российская фармацевтическая компания. Основные направления деятельности – производство лекарств и биопрепаратов, исследования и разработка новых препаратов и технологий, поставки на российский рынок лекарственных средств иностранных производителей. По итогам 2016 года «Р‑Фарм» стал лидером рейтинга Vademecum «ТОП100 операторов лекарственного госзаказа» с выручкой только от госпоставок свыше 55 млрд рублей. Интервью с Алексеем Репиком читайте здесь.

Mitsui – крупная японская торгово-инвестиционная компания, основанная в 1947 году. Она работает в сферах энергетики, химии, металлургии и производства потребительских товаров. Имеет 141 офис в 66 странах по всему миру. Штат сотрудников составляет более 47 тысяч человек. В финансовом году, закончившемся 31 марта 2016 года, выручка Mitsui составила $45,8 млрд.

Источник: ТАСС

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