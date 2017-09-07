Поставщик медизделий «Диаэм» оштрафован на 10 млн рублей

Управление ФАС по Московской области вынесло решение о санкции в отношении поставщика медицинских изделий ООО «Диаэм», который участвовал в картеле при поставках медизделий госучреждениям совместно с ООО «Лаборатория.ру». «Диаэм» заплатит штраф в размере 10 млн рублей. Об этом 6 сентября сообщила пресс-служба областного управления ФАС.

Ранее в тот же день ФАС вынесла наказание другому соучастнику картеля – компании «Лаборатория.ру». Компании придется заплатить 800 тысяч рублей штрафа.

Всего компании участвовали более чем в 40 совместных аукционах на поставку медизделий для нужд государственных медучреждений. Согласно данным арбитражного суда, «Лаборатория.ру» стала победителем в пяти случаях, тогда как «Диаэм» – во всех остальных.

По итогам аукционов «Диаэм» заключил госконтракты на общую сумму 57,7 млн рублей, «Лаборатория.ру» – на 8,5 млн рублей. Снижение цены в ходе большинства конкурсов составило около 1%, сообщается в материалах арбитражного дела.

ФАС признала обоих поставщиков виновными в заключении картельного сговора еще в сентябре 2016 года. Компании не согласились с решением службы и попытались оспорить его, подав апелляцию. Апелляционный суд, однако, поддержал решение антимонопольной службы.

Согласно данным СПАРК-Интерфакс, выручка ООО «Диаэм» в 2016 году составила 1,4 млрд рублей, а чистая прибыль – 116,5 млн рублей.

Выручка ООО «Лаборатория.ру» в 2015 году составила 45,9 млн рублей, а чистая прибыль – 2,4 млн рублей.

Источник: УФАС по Московской области

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