Скандальное дело компании Servier снова передано в суд

Французскую компанию Servier ожидает очередное судебное разбирательство, связанное с препаратом для контроля веса Mediator, прием которого стал причиной смерти как минимум 500 человек. Прокуратура обвиняет 14 человек и 11 организаций, в том числе саму компанию Servier и французское фармакологическое агентство ANSM.

Подсудимым предъявлены обвинения в даче ложных показаний, а также в непредумышленном убийстве. Еще в 2014 году в ответ на исковые заявления Servier пообещала возместить убытки пациентам, пострадавших в результате приема ее препарата.

В 2016 году Апелляционный суд Версаля признал фармкомпанию виновной в распространении препарата с тяжелыми побочными эффектами и удовлетворил иски двух пациентов, у которых после приема этого лекарства развились тяжелые патологии.

Препарат Mediator появился на рынке как лекарство для диабетиков, позволяющее им контролировать свой вес, однако через некоторое время Mediator начали прописывать не страдающим диабетом людям для избавления от лишнего веса. В 2009 году препарат был отозван с рынка Франции. Всего с 1976 по 2009 год его принимали более 5 млн человек, причем с французского рынка он был отозван на 10 лет позже, чем с рынков других европейских стран.

Servier – французская фармацевтическая компания, основанная в 1954 году. Servier специализируется на препаратах для лечения онкологических, метаболических, кардиоваскулярных и других заболеваний. По данным за сентябрь 2016 года выручка компании составила 4 млрд евро, прибыль – 188 млн евро.

Источник: Reuters

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