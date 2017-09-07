Merck & Co. приобретает разработчика иммунотерапевтических препаратов Rigontec

Merck & Co. (за пределами США и Канады – MSD) согласилась приобрести компанию Rigontec по цене до 464 млн евро (554 млн долл.), включая предоплату в размере 115 млн евро (137 млн долл.) + потенциальные выплаты при выполнении согласованных этапов работ в сумме 349 млн евро (416 млн долл.), сообщает интернет-сайт FirstWordPharma со ссылкой на ряд источников, включая Philadelphia Business Journal, Nasdaq и проч.

Компании объявили об этом в минувшую среду. Представители Merck отметили, что Rigontec является «первопроходцем», достигшим сигнального пути гена 1, индуцируемого ретиноевой кислотой (RIG-I), который является частью врожденной иммунной системы, для индуцирования как непосредственного, так и долговременного противоопухолевого иммунитета.

По заявлению Эрика Рубина, вице-президента разработок ранних стадий в клинической онкологии Merck Research Laboratories, «подход компании Rigontec в сфере иммуноонкологии с вовлечением врожденной иммунной системы для безопасного удаления раковых клеток является дополнением нашей стратегии и портфеля препаратов в разработке». Г-н Рубин отметил также готовность Merck опираться на научные разработки Rigontec.

В мае текущего года Rigontec объявила о начале исследования I/II фазы своего препарата RGT100, агониста RIG-I, для лечения солидных опухолей и лимфомы. Компания также дала понять, что, в дополнение к лечению злокачественных новообразований, ее препараты таргетной терапии на основе РНК, использующие RIG-I в качестве мишени, могут получить дальнейшее развитие для лечения инфекционных и воспалительных заболеваний.

Татьяна Кублицкая

«Фармацевтический вестник»