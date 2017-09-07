Объем мирового контрактного фармпроизводства к 2022 г. превысит 94 млрд долларов

Мировое фармацевтическое производство до 2022 г. будет расти на 6,3% ежегодно, говорится в отчете Evaluate Pharma. По оценкам компании, мировой объем фарминдустрии к 2020 г. составит 1,2 трлн долл., сообщает Markets Insider.

Фармотрасль растет достаточно быстрыми темпами с 2016 г., и эта динамика сохранится до 2020 г., а после этого рост замедлится из-за эффекта истечения сроков патентной защиты препаратов.

По оценке Evaluate Pharma, продажи рецептурных препаратов достигнут одного триллиона долларов в 2022 г., дженериковый рынок увеличится с 73 млрд долл. в 2015 г. до 115 млрд долл. в 2022 г.

У аналитиков есть некоторые опасения по поводу роста индустрии из-за политической нестабильности в развитых странах, в том числе из-за выхода Великобритании из ЕС, а также растущей озабоченности властей США по поводу стоимости лекарств.

В отчете Mordor Intelligence сообщается, что мировой рынок контрактного фармпроизводства достигнет 94,38 млрд долл. США к 2022 г., ежегодный рост в период 2017 -2022 гг. составит 6,36%. «Основными факторами, стимулирующими рост контрактного производства в фармацевтической промышленности, является растущая потребность в современных технологических производствах, которые оказались весьма эффективными в соответствии с нормативными требованиями», — говорится в отчете Mordor Intelligence.

Елена Калиновская

«Фармацевтический вестник»