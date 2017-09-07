Еще «Набисс»

РИА «Панда» пошла на преднамеренное банкротство?

Два месяца назад «ФВ» обращался к теме недоброкачественной продукции на рынке БАД. В частности, речь шла о судебных процессах, открытых в отношении компании «Панда», и независимом исследовании, подтвердившем наличие тадалафила в одном из препаратов производителя. Прошло не так много времени, и компания снова напомнила о себе. 25 августа в картотеке арбитражных дел зарегистрирован судебный иск ООО «Набисс» о признании банкротом фармацевтической компании ООО «РИА «Панда». Изучив обстоятельства дела, нельзя исключать, что речь идет о преднамеренном банкротстве.

Дело наживное

Иск о признании банкротом – не первое судебное обращение оптовика «Набисс» в отношении производителя БАД «Панды». Так, 17 февраля 2016 года было вынесено решение суда по заявлению о взыскании неосновательного обогащения. Суд постановил взыскать с «Панды» в пользу «Набисс» 4,5 млн руб.

Сама «Панда» тоже не в первый раз сталкивается с обвинениями в экономических махинациях. Так, в производстве петербургского управления Следственного комитета России (ГСУ СКР) находится уголовное дело в отношении ООО «РИА «Панда», возбужденное по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов).

По данным следствия, в период с апреля 2013 года по январь 2014 года неустановленные лица, действующие от лица фармкомпании, последовательно включали в налоговые декларации по НДС ложные сведения, что привело к неполной уплате налогов и сборов. Сумма налогового доначисления оценивается более чем в 2 млрд руб. и, согласно Определению Петербургского арбитражного суда, включает недоимки по НДС и по налогу на прибыль. Впрочем, эта информация предварительная, и с развитием процесса цифра может быть увеличена.

Здесь стоит отметить, что, согласно данным системы «Спарк», выручка «Панды» за 2016 год составила 3 млрд рублей, чистая прибыль — 187,7 млн рублей. В рейтинге DSM Group компания занимает в стране 4-ю строчку среди производителей БАД по объему аптечных продаж. На нее приходится 3,7% в стоимостном и 1% в натуральном объеме продаж.

Муж и жена

Но вернемся к взаимоотношениям «Панды» и «Набисс». Итак – иск с требованием признать производителя БАД банкротом. Здесь самое время рассказать подробнее о самой «Набисс».

Информации о деятельности компании не так много. «Набисс» занимается оптовой торговлей парфюмерными, косметическими и фармацевтическими товарами, и нельзя сказать, что очень уж преуспела в каждом из этих направлений. Но вот что привлекает внимание. По данным Федеральной налоговой службы, адрес регистрации ООО «Набисс» числится в реестре адресов массовой регистрации юридических лиц. По состоянию на 29.08.17 там зарегистрировано 63 компании, в том числе и ответчик ООО «РИА Панда».

Больше того, в «Набисс» с момента создания организации в 2008 г. до 20 июля 2017 г. генеральным директором, а в период с 16 марта 2010 г. по 17 августа 2017 г. также и единственным учредителем была Светлана Жукова. Ее муж и одновременно деловой партнер – генеральный директор и учредитель «Панды» Игорь Воробей.

К этому можно добавить, что в дочерних компаниях-филиалах ответчика ООО «РИА «Панда-Волгоград» и ООО «РИА «Панда-Ростов-на-Дону» учредителями являются на 99% ООО «РИА «Панда» и на 1% Светлана Жукова. Наконец, супруги являются учредителями ООО «Завод имени академика В.П.Филатова» в равных долях по 26% совместно с ООО «РИА «Панда», доля которой 48%.

Таким образом, впечатление о попытке супругов запустить процедуру управляемого ими же банкротства выглядит, мягко говоря, небезосновательными. По крайней мере, попытка взять банкротство на самоконтроль позволила бы супругам избежать финансовых потерь в пользу государственного бюджета. Впрочем, все тайное становится явным, и есть ощущения, что в этом деле не исключены новые, весьма любопытные обстоятельства, с которыми предстоит разобраться в Петербургском арбитражном суде.

Сергей Рякин

«Фармацевтический вестник»