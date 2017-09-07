Компания «Ферон» вошла в состав Союза профессиональных фармацевтических организаций

СПФО создан в 2002 году, учредителями выступили – ЗАО «Авентис Фарма», ЗАО фирма «Центр внедрения «ПРОТЕК», ЗАО «СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛТД». Целью создания ассоциации на тот период стала борьба с контрафактом.

За прошедшие годы СПФО вырос количественно: в настоящее время в него входят 26 российских и зарубежных фармкомпаний, представляющих всю товаропроводящую цепочку – от производителей фармсубстанций и готовых лекарственных средств до крупнейших фармдистрибьюторов и аптечных сетей, что отличает СПФО от других професссиональных объединений и позволяет выражать консолидированную позицию участников фармрынка. Значительно расширился круг вопросов и задач, которые решает СПФО. Ассоциация входит в состав экспертных советов и рабочих групп ключевых министерств и ведомств.

Директор ООО «Ферон» Евгений Малиновский отметил:

«Находясь в числе столь уважаемых и авторитетных фармацевтических компаний, осознаем высокий уровень ответственности, который лежит на каждом из членов СПФО как за развитие фармацевтического рынка Российской Федерации в целом, так и за соблюдение интересов каждого из участников отрасли в частности. Считаем деятельность СПФО по взаимодействию с государственными органами РФ исключительно важной, что подтверждается 15 годами успешной работы. Со своей стороны гарантируем, что ООО «Ферон» и впредь будет являться компанией с высокими стандартами научной, производственной и коммерческой деятельности…»

gmpnews