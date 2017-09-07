Выдан патент российской тест-системе, определяющей подтипы вируса герпеса

В начале сентября компания «Вега» (входит в Группу компаний Алкор Био) и НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера получили патент на изобретение «Способ идентификации вариантов А и В вируса герпеса человека 6-ого типа». Патент RU 2627607 выдан Федеральной службой по интеллектуальной собственности (Роспатент). Изобретение относится к области биотехнологии, в частности, клинической лабораторной диагностики вирусных инфекций и может быть использовано для генотипирования вируса герпеса 6-ого типа (ВГЧ-6). Заявлен способ быстрой и надежной идентификации вирусов ВГЧ-6А и ВГЧ-6В.

Напомним, что тест-систему для научных эпидемиологических исследований, позволяющую дифференцировать подтипы вируса герпеса человека 6 типа, ГК Алкор Био разработала в 2015 году. Эта работа проводилась совместно с НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, на базе которого продолжаются научные исследования с применением новой тест-системы, нацеленные на оценку эпидемиологической ситуации на Северо-Западе России по ВГЧ-6. Стоит отметить, что согласно данным зарубежных ученых в подавляющем большинстве случаев при выявлении у пациента герпеса 6 типа, оказывается, что он относится к подтипу В. И лишь в редких случаях фиксируется подтип А.

Задача петербургских врачей-исследователей не только оценить, насколько распространен подтип А ВГЧ-6 на территории РФ, но и выяснить, зависит ли клиническая картина, тяжесть течения заболевания от того, к какому подтипу относится вирус герпеса. Результаты этой работы были представлены врачом-педиатром, к.м.н., членом европейской академии педиатрии (ЕАP) Михаилом Никольским на 10-ой международной конференции HHV-6 & 7, которая прошла в Берлине (Германия) с 23-26 июля этого года.

Новая тест-система была разработана лабораторией молекулярной диагностики ГК Алкор Био с использованием собственной реагентики: Taq АВ полимеразы (высокоочищенный рекомбинантный фермент Taq ДНК полимераза в комплексе с двумя антителами, блокирующими активный центр фермента и обеспечивающими эффективный «горячий старт») и олигонуклеотидов, синтезированных в группе олигосинтеза той же лаборатории. Данная тест-система получила название «Интифика HHV6А/HHV6B».

Впервые вирус герпеса человека 6 типа (ВГЧ-6) был выделен в 1986 г. В 1988 г. было показано, что ВГЧ-6 вызывает внезапную экзантему, ранее известную под названием шестая болезнь. Вирус герпеса человека 6 типа — это общее название для двух вариантов ВГЧ-6 — А (ВГЧ-6А) и B (ВГЧ-6B). Согласно новой международной классификации, принятой в 2012 г., ВГЧ-6А и ВГЧ-6В являются самостоятельными таксономическими единицами, соответственно число вирусов герпеса человека увеличилось с восьми до девяти.

Таким образом сегодня компании группы Алкор Био обладают четырнадцатью патентами, в том числе в области аллергодиагностики, диагностики вируса гепатита С, на биологически активное раневое покрытие, на биочип для диагностики муковисцидоза, на методики лечения с помощью стволовых клеток: тяжелых переломов, пародонтита, а также задержки психического развития. Имеется европейский патент «Биотрансплантат для клеточной терапии на основе мезенхимальных стволовых клеток».

gmpnews