Крупнейшая петербургская аптечная сеть поглощает своего конкурента

Компания «Эркафарм Северо-Запад», входящая в ГК «Эркафарм» (владеет сетями «Доктор Столетов» и «Озерки»), подала в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) ходатайство о получении согласия на покупку нескольких юрлиц, связанных с группой «Роста».

Как следует из информации на сайте ФАС, «Эркафарм Северо-Запад» покупает 100% петербургских ООО «Радуга фарм», ООО «Роста плюс», ООО «Роста», а также краснодарских ООО «Квант-Фарма» и ООО «Лекфарм». Компании занимаются оптовой и розничной торговлей фармацевтической продукцией. Отметим, что, по данным kartoteka.ru, с августа 2017 года гендиректором во всех указанных юрлицах является глава «Эркафарм» Анастасия Карпова.

О планах ГК «Эркафарм» купить аптечные сети «Первая помощь» — «Радуга» — «Ладушка» (входящих в «Роста») стало известно в июле этого года. Покупка сделает «Эркафарм» вторым по величине игроком на российском рынке фармацевтического ретейла. К тому же, активы группы «Роста» позволят ГК «Эркафарм» выйти на Урал, Западную Сибирь и Дальний Восток, где представлен аптечный бизнес «Росты».

Рыночная стоимость аптечных сетей группы «Роста», при условии погашения долга перед продажей, составляет около 14-17 млрд руб., оценил в разговоре с РБК Петербург аналитик компании «Открытие брокер» Тимур Нигматуллин.

РБК