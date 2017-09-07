«Рош» представит новые данные по своему онкологическому портфолио

Компания «Рош» (SIX: RO, ROG; OTCQX: RHHBY) объявляет о том, что на Конгрессе Европейского общества медицинской онкологии (ESMO), который пройдет 8-12 сентября 2017 года в Мадриде (Испания), будут представлены новые результаты нескольких исследований по 18 зарегистрированным и экспериментальным препаратам компании. Среди них – результаты III фазы по портфолио таргетных препаратов «Рош», включая Зелбораф® и Алецензу®, новая информация по программе разработки иммунотерапевтических онкологических препаратов для лечения различных опухолей и важные новые сведения по биологии рака, которые помогут углубить понимание этого сложного заболевания.

«Прогресс в борьбе с онкологическими заболеваниями ускоряется, поскольку усовершенствованная диагностика углубляет наши знания о проблеме, и это дает возможность применять все более индивидуализированные подходы к лечению, – говорит Сандра Хорнинг, главный медицинский директор и глава глобального подразделения по разработке лекарственных препаратов компании «Рош». – Продолжение этого прогресса потребует как поступательного развития, так и радикальных подходов, в рамках нашего совместного стремления к разработке методов лечения многих типов этого невероятно сложного заболевания. На Конгрессе ESMO мы с гордостью представляем результаты нашей широкой онкологической программы исследований, а в ближайшие 12 месяцев мы ожидаем беспрецедентное количество ключевых событий».

Первые результаты исследования III фазы BRIM8 по применению препарата Зелбораф для адъювантого (после операции) лечения меланомы с мутацией BRAF V600 будут представлены на Президентском симпозиуме ESMO.

Дополнительные ключевые аспекты онкологического портфолио «Рош» включают в себя новые данные из исследования III фазы ALEX, в котором изучается применение препарата Алеценза при ALK (киназа анапластической лимфомы)-положительном НМРЛ в первой линии терапии. Эти новые данные дают дополнительную информацию о роли препарата Алеценза в лечении рака легкого, который может распространиться или уже распространился в центральную нервную систему, основываясь на положительных первичных результатах, представленных ранее на ежегодной конференции Американского общества клинической онкологии (ASCO). Кроме того, «Рош» представит новые результаты исследования III фазы ALUR по препарату Алеценза при ALK-положительном распространенном НМРЛ, в котором Алеценза сравнивается с химиотерапией у пациентов, получавших ранее химиотерапию и кризотиниб.

Результаты исследования II фазы LORELEI по оценке неоадъюваного (до операции) применения таселисиба при HER2-отрицательном/ER (эстроген-рецептор) положительном раке молочной железы на ранней стадии даст дополнительную информацию о потенциальной роли подавления активности PI3K при HER2-отрицательном/ER-положительном заболевании. Результаты исследований BRIM8, ALEX, ALUR и LORELEI будут представлены СМИ на ESMO.

Кроме того, «Рош» представит новую информацию о прогрессе, достигнутом в понимании биологии и иммунологии рака, включая результаты, полученные в сотрудничестве с компанией Foundation Medicine. На Конгрессе ESMO впервые будут представлены данные по тестированию на основе анализа крови с целью определения мутационной нагрузки в опухоли (tumour mutational burden, TMB). Определение TMB путем комплексного геномного профилирования дает сводную информацию о количестве мутаций в опухоли пациента и помогает прогнозировать ответ на некоторые виды противоопухолевой иммунотерапии.

Представленное на ESMO валидационное исследование проводилось с использованием выборок из исследований II фазы POPLAR и III фазы OAK по препарату Тецентрик® (атезолизумаб); оно дает первые ретроспективные доказательства связи между TMB в крови (bTMB) и активностью Тецентрика. Эти ранние данные помогут в проведении текущих и будущих проспективных исследований, нацеленных на улучшение понимания роли TMB и bTMB по отношению к лечению с использованием противоопухолевой иммунотерапии.

gmpnews