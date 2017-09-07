Индийский бизнес планирует вернуться на российский фармацевтический рынок

Индия планирует вернуться на российский рынок лекарств и вложить порядка 100 миллионов долларов в производство нескольких вакцин и биолекарств, рассказал в интервью РИА Новости в рамках Восточного экономического форума президент Федерации торгово-промышленных палат Республики Индия, руководитель компании Cadila Healthcare Панкадж Патель.

По данным Федеральной таможенной службы РФ, по итогам 2016 года товарооборот России и Индии составил 7,7 миллиарда долларов, в том числе российский экспорт – 5,3 миллиарда, импорт – 2,4 миллиарда долларов.

«В настоящий момент мы не представлены на российском рынке, но мы планируем снова начать на нем работать. Он известен нам уже много лет, по опыту Советского Союза, когда мы были крупным игроком на данном рынке. В какой-то момент мы были вынуждены прервать работу из-за экономической ситуации, но сейчас хотим сюда вернуться с новыми инвестициями», — рассказал собеседник.

«Мы находимся в процессе подготовки соглашения о начале производства нескольких вакцин и биолекарств на территории России. Мы ожидаем, что как только проект пройдет согласование в официальных структурах, наши вложения в данное производство составят порядка 100 миллионов долларов», — заявил Патель.

Упрощение процесса регистрации фармацевтических препаратов

«Нам требуется более предсказуемая политика, совместное понимание, как могут быть утверждены продукты в фармацевтической промышленности. <…> У нас должна быть система взаимного признания, и если Индия может поставлять фармацевтические препараты и лекарства всему миру, почему мы не можем делать это в России?» — заявил Панкадж Патель на экономическом форуме агентству ТАСС.

gmpnews