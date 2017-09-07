Осужден захвативший в 2016 году заложников «производитель медизделий»

Московский окружной военный суд (МОВС) приговорил предпринимателя Арама Петросяна, захватившего отделение «Ситибанка» в Москве летом 2016 года, к 12 годам колонии строгого режима. По словам Петросяна, на это его толкнуло банкротство собственной компании по производству медицинских изделий.

«Признать подсудимого виновным в терроризме и захвате заложников. Назначить Петросяну окончательное наказание в виде заключения сроком на 12 лет с отбыванием в колонии строгого режима», – передает ИА «Интерфакс» приговор судьи.

Такой срок Петросян получил за то, что 24 августа 2016 года ворвался в отделение «Ситибанка» на Большой Никитской с коробкой, из которой торчали провода, и, угрожая взорвать себя, взял в заложники четырех человек. Как сообщали тогда СМИ, мужчина назвал себя предпринимателем из Подмосковья, который недавно обанкротился, а до этого производил медицинские изделия. Якобы в банке он даже раздавал посетителям приборы первой помощи собственного производства.

Перед тем как отправиться на преступление, Петросян записал видеообращение к президенту Владимиру Путину, в котором требовал признать на государственном уровне банкротство юридических лиц «болезнью», а также создать на государственном уровне новый институт, который бы занимался этими проблемами, – «больницу для бизнесменов».

Впоследствии мужчина сдался полиции, а коробка у него на шее, которую он выдавал за взрывчатку, оказалась муляжом с солью. По его словам, таким способом он пытался привлечь внимание к своим финансовым проблемам.

Источник: ИА «Интерфакс»

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