Утверждены правила вывоза биомедицинских клеточных продуктов для гуманитарной помощи

Правительство утвердило Правила вывоза из РФ биомедицинских клеточных продуктов (БМКП), предназначенных для гуманитарной помощи или помощи при чрезвычайных ситуациях. Соответствующее постановление №1061 от 31.08.2017 г. подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.
Вывоз из РФ БМКП, предназначенных для гуманитарной помощи, осуществляется при наличии подтверждения, выдаваемого Минздравом России. Подтверждение вывоза выдается для представления в таможенные органы РФ. Плата за его выдачу не взимается. Форма подтверждения приводится в приложении к постановлению.
Вывозить БМКП могут юридические лица, осуществляющие организацию оказания в установленном порядке гуманитарной помощи (содействия) или помощи при чрезвычайных ситуациях.
Для получения подтверждения организация-заявитель представляет в Минздрав России на бумажном носителе или в электронной форме:
— заявление о вывозе БМКП, включающее в том числе следующие сведения о типе вывозимого продукта, количество единиц и цель вывоза продукта;
— обоснование расчета количества единиц каждого типа вывозимого БМКП;
— спецификации на вывозимые БМКП.
Минздрав России выдает подтверждение в течение 10 рабочих дней со дня поступления документов.
Основанием для отказа в выдаче подтверждения являются представление сведений и документов в неполном объеме или их недостоверность.