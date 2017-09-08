Компания, близкая к группе «36,6», купила «Фармакор»

Компания, близкая к группе «36,6», стала новым владельцем некогда крупнейшей аптечной сети Санкт-Петербурга и Северо-Западного федерального округа «Фармакор», принадлежавшей экс-депутату Госдумы Александру Афанасьеву. Соглашение было подписано на этой неделе, сообщил источник Vademecum в одной из крупных производственных компаний. В двух петербургских аптечных сетях подтвердили, что розничные точки «Фармакора» вскоре перейдут под контроль структур, близких к владельцам «36,6».

Знакомый с ситуацией участник фармрынка подтвердил, что «Фармакор» куплен не самой группой, а близкой к ней компанией. Розничные точки «Фармакора» станут работать под брендами «36,6», в частности, «Горздрав», добавил он.

В группе «36,6» отказались комментировать сделку, оперативно связаться с Александром Афанасьевым не удалось.

«Фармакор» был одним из лидеров региональной экспансии середины «нулевых» – компания долгое время занимала лидирующие позиции на рынке Санкт-Петербурга и одновременно делала ставку на развитие в Северо-Западном и Центральном федеральных округах.

Однако на протяжении последних четырех лет показатели сети ухудшались. В рейтинге Vademecum «ТОП100 аптечных сетей по итогам 2015 года» «Фармакор» занял 21-е место с выручкой 5,2 млрд рублей (-18,25% по сравнению с предыдущим годом). В аналогичном рейтинге по итогам 2016 года – 24-е место с выручкой 4,6 млрд рублей (-12,68%).

Объединенная группа «36,6» была основана Владимиром Кинцурашвили, Иваном Саганелидзе, Тeмуром Шакая и Игорем Жибаровским.

Крупнейшим акционером ПАО «Аптечная сеть 36,6» является кипрская Palesora Limited с долей 45,02%. Alliance Boots Holdings Limited принадлежит 15% объединенной компании, концерну «Россиум» банкира Романа Авдеева – 10,54%, фонду Baring Vostok через компанию Douflero Holdings Limited – 13,76%.

В первом полугодии 2017 года выручка ПАО «Аптечная сеть 36,6» увеличилась на 8,7% по сравнению с аналогичным показателем 2016 года – до 24,7 млрд рублей, чистая прибыль ПАО выросла в 10,5 раза – до 345 млн рублей. Совокупный финансовый долг группы на конец первого полугодия 2017 года составил 26,5 млрд рублей.

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