Комиссия Минздрава по формированию перечней исключила из перечня ЖНВЛП набор Бейодайм

Из перечня ЖНВЛП исключен набор «Бейодайм» (трастузумаб+пертузумаб), а в перечни ЖНВЛП и ОНЛС включен отдельный препарат пертузумаб.

Комиссия по формированию перечней заседает с конца августа. По данным на 7 сентября, как стало известно «ФВ», перечень ЖНВЛП может пополниться 60 новыми МНН. В перечень лекарств для обеспечения отдельных категорий граждан (ОНЛС) Минздрав рекомендовал дополнительно включить 25 препаратов. При этом две позиции из ЖНВЛП были исключены. Речь идет о метилпреднизолоне, заявление на его исключение подала компания-производитель Pfizer. Кроме того из перечня исключен набор «Бейодайм» (трастузумаб+пертузумаб). Однако в ЖНВЛП и ОНЛС включён пертузумаб как отдельное лекарство. Трастузумаб уже входит в государственные перечни.

Ранее «Биокад» пытался оспорить регистрацию набора, так как компания выпускает трастузумаб, в то время как пертузумаб она поставлять не может, так как препарат не вышел из-под патентной защиты и не продавался как отдельное лекарство. В апреле 2017 г. производитель оригинального препарата пертузумаба Roche объявил о начале продаж лекарства отдельно от набора.

«Фармацевтический вестник»