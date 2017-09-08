Фармпроизводителей предлагают штрафовать за попытки завышения цены

Минздрав России предложил ввести штрафы для производителей лекарств за преднамеренное предоставление сведений, ведущих к завышению зарегистрированных предельных отпускных цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП). Соответствующий законопроект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Документ предполагает внесение изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях.

Согласно законопроекту, на держателей или владельцев регистрационного удостоверения лекарственных препаратов, включенных в ЖНВЛП, будут налагаться штрафы за предоставление неверных сведений при регистрации препаратов, повлиявших на результаты экономического анализа предельной отпускной цены в сторону ее завышения.

Такое деяние повлечет «наложение… административного штрафа в двукратном размере излишне полученной выручки от реализации лекарственных препаратов вследствие неправомерного завышения предельных отпускных цен производителей на лекарственные препараты за весь период, в течение которого совершалось правонарушение, но не более одного года».

Сейчас законопроект находится на стадии общественного обсуждения, которое продлится до 21 сентября. В случае его принятия он вступит в законную силу с 1 января 2018 года.

В декабре 2016 года Федеральная антимонопольная служба (ФАС) отменила регистрацию цены на иматиниб производства компании «Фармасинтез».

«Отмена касается индийского лекарственного препарата «Иматиниб». Цена на препарат оказалась завышена в России в результате предоставления заявителем недостоверных данных о ценах в стране производства – Индии. Проведя расследование, ФАС России установила, что в Индии официально зарегистрированные цены на этот препарат почти в 10 раз ниже, чем указывал заявитель», – говорилось в сообщении на сайте антимонопольного ведомства.

Источник: Портал проектов нормативных правовых актов

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