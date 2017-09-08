Уволен руководитель здравоохранения Кемеровской области

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев отстранил от занимаемой должности начальника областного Департамента охраны здоровья населения Владимира Шан-Сина за недоработки в организации здравоохранения и невыполнение поручений губернатора.

Соответствующее заявление Тулеев сделал в ходе совещания со своими заместителями по актуальным вопросам ЖКХ и здравоохранения.

Тулеев также рассказал, что в этом году по его поручению была создана специальная компьютерная программа учета всех материальных ценностей, приобретаемых больницами, а на складах медицинских организаций проведена инвентаризация.

«Мониторинг показал, что областная клиническая больница купила инструмент для эндоскопа за 26,9 тысячи рублей, а областная детская больница – точно такой же за 19 тысяч рублей. Еще один пример – Новокузнецкий онкологический диспансер купил медицинскую кушетку за 8,6 тысячи рублей, а Междуреченская районная больница – за 3 тысячи рублей», – передает его слова информационный портал Кемеровской области.

В связи с этим Тулеев поручил своему заместителю по вопросам здравоохранения Валерию Цою провести проверки всех закупок больниц, по результатам которых будут приняты меры вплоть до «кадровых решений».

В целом, по мнению Тулеева, проблем в кемеровском здравоохранении «хватает», но они решаются. «Да, к сожалению, и врачи допускают ошибки, порой невнимательно относятся к больным, порой хамят. По каждому такому случаю должен проводиться объективный, детальный разбор», – сказал губернатор.

Он также отметил, что с марта 2017 года на здравоохранение региона было привлечено дополнительно 600 млн рублей.

Недавно Тулеев перенес операцию на позвоночнике, которая проводилась в Германии. Реабилитацию, однако, губернатор проходил в России – сначала в Кемерово, а потом – в московской Центральной клинической больнице (ЦКБ) с поликлиникой Управления делами Президента РФ. Впоследствии Тулеев наградил 23 сотрудников московской ЦКБ.

Источник: Информационный портал «Кемеровская область»

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