В Красногорске появится научно-производственный комплекс по производству фармсырья

7 сентября 2017 г. заместитель Председателя Правительства Московской области — министр инвестиций и инноваций Московской области Денис Буцаев посетил с рабочим визитом г.о. Красногорск.

В рамках визита состоялось подписание Соглашения между Правительством Московской области и обществом с ограниченной ответственностью «Союзснаб-Здоровье» об обеспечении реализации масштабного инвестиционного проекта по строительству научно-производственного комплекса на базе ООО «Союзснаб-Здоровье» на земельном участке, предоставляемом компании в аренду без проведения торгов.

Реализация проекта предполагает строительство научно-производственного комплекса по производству фармацевтического сырья и биологически-активных добавок. Основным ассортиментом научно-производственного комплекса на базе ООО «Союзснаб-Здоровье» будут являться биологически активные добавки и фармацевтическое сырье. Объем инвестиций составит порядка 200 млн рублей.

«Участок около 1 гектара передается для расширения существующего производства в Красногорске. Для нас принципиально важной остается поддержка и развитие научных комплексов, тех предприятий, которые успешно существуют и хотят увеличивать свое производство на территории Московской области. Участок выделяем под научно-производственный центр. Мы очень рассчитываем, что «Союзснаб», как крупнейший производитель биомассы для производства молочных продуктов, в том числе за счет дополнительного земельного участка, увеличит свое присутствие как на рынках Московской области, так и в экспортном потенциале», — рассказал Денис Буцаев.

В рамках реализации Проекта планируется строительство научно-производственного комплекса площадью 1 000 м2, одноэтажного утепленного склада для собственных нужд площадью 1 000 м2 и площадки для стоянки грузового транспорта на площади 1 500 м2, а также контрольно-пропускного пункта, парковки для транспорта сотрудников и дорог для подъезда и выезда транспорта.

Реализация проекта окажет благоприятное воздействие не только на экономику региона, но и на ситуацию рынка фармацевтики России в целом. Также строительство такого научно-производственного комплекса создаст благоприятные предпосылки для импортозамещения и развития инновационных продуктов.

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