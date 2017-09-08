Комитет фармации разработал модель по регулированию цен на лекарства в Казахстане

В рамках поручения Президента Казахстана Министерством здравоохранения, Комитетом фармации разработана модель по регулированию цен на лекарственные средства в Республике Казахстан, передает BNews.kz.

«На сегодняшний день проект закона находится на согласовании, и в ближайшее время будет представлен в канцелярии Премьер-министра, в Правительстве Республики Казахстан», — сказал руководитель проектной группы лекарственной политики Арнур Нуртаев.

Регулирование обяжет продавца регистрировать цену лекарственных средств на основе завода производителя.

«В первую очередь, это будет регистрация цен производителей. Каждый производитель будет регистрировать свою цену на лекарственное средство на основе цены и территории завода-производителя без каких-либо затрат. Далее будет регистрироваться зарегистрированная цена, которая будет уже в себя включать накладные расходы, которые несет каждый производитель при доставке лекарств в республику, то есть это логистика, таможенные пошлины, оценка безопасности качества и в том числе маркетинг.

Далее третий и четвертый пункты: цена будет утверждаться в рамках, утвержденных системой регрессивной системы наценок: предельная оптовая цена и предельная розничная цена. Это будут цены, выше которых дистрибьютор и аптека не имеют права продавать лекарство. Ниже – да. Еще один вопрос, который очень часто задают нам как министерству. Будет исчезать конкуренция? Нет. Конкуренция исчезать не будет, будет просто установлен предел и лимит, а внутри этого предела аптеки могут конкурировать», — отметил Нуртаев.

Он отметил, что процент наценки, как оптовой, так и розничной, был взят, исходя из текущих рыночных уровней наценок, которые есть.

«Для оптового звена – от 20% до 10%, для розничного звена – от 50% до 10%. В зависимости от стоимости лекарственного средства», — подытожил Нуртаев.

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